2020-03-06T08:16:41+03:00
Происшествия

Жительница Ханты-Мансийска зарезала своего гостя

Подозреваемую в совершении преступления задержали
Руслан Савинов
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Жительница Ханты-Мансийска зарезала своего гостяЖительница Ханты-Мансийска зарезала своего гостя
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Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры в отношении местной жительницы возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подробности стали известны от пресс-службы СУ СК по ХМАО.

Следствие установило, что ранним утром 5 марта в одной из квартир жилого дома на улице Мира произошла ссора между 33-летней хозяйкой упомянутой квартиры и ее гостем. Женщина нанесла ему удары ножом в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался.

Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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