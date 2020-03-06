Кражу по горячим следам раскрыли в Когалыме

6 Март 2020 2020-03-06T08:01:24+03:00

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В дежурную часть полиции Когалыма обратился 35-летний мужчина с сообщением о том, что у него была похищена барсетка с 15 тысячами рублей. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, внутри также были: водительское удостоверение, паспорт и военный билет.

Полицейские установили, что 31-летний подозреваемый работал вахтовым методом. В общежитии на улице Мостовая он заметил оставленную потерпевшим барсетку.

- Взяв сумку, мужчина направился в рабочий автомобиль. Открыв барсетку, злоумышленник обнаружил деньги, которые присвоил себе, а сумку с документами решил закопать в промзоне в снег, - сообщили в УМВД Югры.

К настоящему моменту возбуждено уголовное дело статье «Кража». Наказанием может стать лишение свободы до пяти лет. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU