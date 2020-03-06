Водитель скончался за рулем в Нефтеюганске
Мужчина умер до прибытия скорой
Водитель скончался за рулем в Нефтеюганске. Фото из сообщества "ВКонтакте" "К-Информ".
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На улице Нефтяников в Нефтеюганске накануне, 5 марта, мужчине за рулем вдруг стало плохо. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К — Информ».
- Вызвали скорую. По приезду врачи попытались привести водителя в чувство, но сделать этого не удалось: автолюбитель скончался, - сообщили источники паблика.
Как видно на кадрах с места трагедии при повороте автомобиль врезался в забор. Машины, которые ехали позади, успели затормозить.
Водитель скончался за рулем в Нефтеюганске.
ИСТОЧНИК KP.RU