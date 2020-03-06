6 Март 2020 2020-03-06T06:53:08+03:00

Водитель скончался за рулем в Нефтеюганске. Фото из сообщества "ВКонтакте" "К-Информ".

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На улице Нефтяников в Нефтеюганске накануне, 5 марта, мужчине за рулем вдруг стало плохо. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К — Информ».

- Вызвали скорую. По приезду врачи попытались привести водителя в чувство, но сделать этого не удалось: автолюбитель скончался, - сообщили источники паблика.

Как видно на кадрах с места трагедии при повороте автомобиль врезался в забор. Машины, которые ехали позади, успели затормозить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/764901" frameborder="0"></iframe> Водитель скончался за рулем в Нефтеюганске.

ИСТОЧНИК KP.RU