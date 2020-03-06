Ханты-Мансийск попал в топ списка «IQ городов»

6 Март 2020 2020-03-06T06:38:55+03:00

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Ханты-Мансийск вошел в ТОП-15 списка «IQ городов». Как сообщила пресс-служба правительства ХМАО, столица Югры заняла шестое место в группе «Административные центры». Индекс разработан Минстроем России и МГУ для учета цифровизации городского хозяйства.

- При первом подсчете «IQ городов» определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город», - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Отметим, что «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять направления их дальнейшего развития.

Добавим, что индекс рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи, а также и содержит 47 показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU