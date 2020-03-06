2020-03-06T06:20:20+03:00
Общество

Собственный бренд презентовали в Нижневартовске

Первоначально было четыре разные концепции
Руслан Савинов
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Собственный бренд презентовали в Нижневартовске. Фото администрации города.Собственный бренд презентовали в Нижневартовске. Фото администрации города.
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Презентация бренда города прошла в Нижневартовске. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, город будет развиваться под слоганом «Выше ожиданий».

- Разработчики бренда провели форсайт-сессии с привлечением дизайнеров и художников, предпринимателей, школьников и студентов, проводили опросы вартовчан. После проведенного аудита было составлено четыре концепции, - рассказала специалист департамента общественных коммуникаций Нижневартовска Людмила Козлова.

Созданный бренд повысит узнаваемость муниципалитета как в России, так и за ее пределами.

- Нижневартовск – город с огромным потенциалом. Брендирование – инструмент, который поможет создать имидж нашему городу, - подчеркнул глава города Василий Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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