2020-03-06T05:03:50+03:00
Общество

Погода в Югре 6 марта: небольшой снег, изморозь и метель

Температура днем не опустится ниже -17 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 6 марта: небольшой снег, изморозь и метель. Фото: Руслан Савинов.Погода в Югре 6 марта: небольшой снег, изморозь и метель. Фото: Руслан Савинов.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 6 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, изморозь и метель. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, днем -12, -17 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -14 градусов.

В Сургуте станет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -18 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Температура воздух днем составит -15, -17 градусов.

На Руси этот день называли «Маврикиев день». По погоде отмечали: если грачи, скворцы и ласточки прилетели раньше положенного дня, то это к скорой весне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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