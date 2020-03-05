2020-03-05T16:19:36+03:00
Общество

Первый день «Духа огня» стартовал с программы «Твое кино»

Зрителям показали фильм «Прочь»
Руслан Савинов
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Первый день «Духа огня» стартовал с программы «Твое кино». Фото правительства ХМАО.Первый день «Духа огня» стартовал с программы «Твое кино». Фото правительства ХМАО.
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На первом дне фестиваля «Дух огня» для зрителей выступили артисты детского театра современной хореографии «Академия танца». Затем гостям показали фильм «Прочь» латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса.

Отметим, что в программу «Твое кино» 2020 года вошли работы из Латвии, Бельгии, Германии, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Киргизии, Франции, Италии и Великобритании. Эти кинокартины увидят зрители Ханты-Мансийска, Когалыма, Сургута и Белоярского.

- В этом году в жюри – гость из Индии, продюсер и директор международного фестиваля для детей и юношества в Нью-Дели Джитендра Мишра, и мой коллега из Валенсии, медиапедагог, продюсер и шоумен Йозеп Арбиол, – поделилась куратор программы Екатерина Бордачева.

Добавим, что итоги детско-юношеской программы «Твое кино» подведут 9 марта на церемонии закрытия «Духа огня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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