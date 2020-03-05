2020-03-05T16:01:54+03:00
Общество

Консул Азербайджана посетит Ханты-Мансийск

Ильгар Искендеров обсудит с властями ХМАО перспективы сотрудничества
Руслан Савинов
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Консул Азербайджана посетит Ханты-МансийскКонсул Азербайджана посетит Ханты-МансийскФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийск сегодня, 5 марта, прибывает Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров. Об этом стало известно от пресс-службы правительства Югры.

Он обсудит с губернатором Югры Натальей Комаровой вопросы сотрудничества между ХМАО и Азербайджаном. В перспективе подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

Также Ильгар Искендеров станет почетным гостем XVIII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Кроме того, консул встретится с руководителями органов местного самоуправления Ханты-Мансийска, ректоратом и студентами ЮГУ. В университете стороны обсудят итоги медиаэкспедиции «Путь нефти».

Напомним, заключительный этап экспедиции состоялся в октябре 2019 года в Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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