Интеллектуальный турнир состоится в Нижневартовске
Соревнование посвящено Году народного творчества
Интеллектуальный турнир состоится в НижневартовскеФото: pixabay.com
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Городской турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди работающей молодежи предприятий и организаций Нижневартовска состоится 20 марта.
Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 и Году народного творчества.
- Приглашаются для участия пять команд знатоков, состоящих из шести человек. Заявки от команд принимаются до 18 марта 2020 года по адресу на электронную почту, - сообщили в Центре молодежных инициатив.
Телефоны для справок: 8 92242 90438, 8 98256 43474.
ИСТОЧНИК KP.RU