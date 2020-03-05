2020-03-05T15:50:38+03:00
Общество

Интеллектуальный турнир состоится в Нижневартовске

Соревнование посвящено Году народного творчества
Руслан Савинов
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Интеллектуальный турнир состоится в НижневартовскеИнтеллектуальный турнир состоится в НижневартовскеФото: pixabay.com
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Городской турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди работающей молодежи предприятий и организаций Нижневартовска состоится 20 марта.

Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 и Году народного творчества.

- Приглашаются для участия пять команд знатоков, состоящих из шести человек. Заявки от команд принимаются до 18 марта 2020 года по адресу на электронную почту, - сообщили в Центре молодежных инициатив.

Телефоны для справок: 8 92242 90438, 8 98256 43474.

ИСТОЧНИК KP.RU

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