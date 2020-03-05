2020-03-05T15:38:59+03:00
Происшествия

С бывших госслужащих Сургута взыскали два миллиона рублей, которые они ранее получили взятками

Исполнение решения на контроле региональной прокуратуры
Руслан Савинов
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С бывших госслужащих Сургута взыскали два миллиона рублей, которые они ранее получили взяткамиС бывших госслужащих Сургута взыскали два миллиона рублей, которые они ранее получили взяткамиФото: pixabay.com
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Прокурор Сургута обратился в суд с иском о взыскании с ранее осужденных за коррупционные преступления в бюджет государства денег, полученных ими от незаконных действий. Подробности стали известны от пресс-службы прокураторы ХМАО.

Основанием для обращения в суд послужил приговор, которым два бывших должностных лица Сургутского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации Югры осуждены за получение денег. За взятки они ускоряли регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Суд признал получение вознаграждений за незаконные действия ничтожными сделками и взыскал с осужденных в пользу государства более двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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