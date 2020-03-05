Три тысячи детей отдохнут весной в пришкольных лагерях Сургутского района

5 Март 2020 2020-03-05T15:23:15+03:00

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На базе школ Сургутского района будут работать 22 лагеря. По данным администрации муниципалитета, с 23 по 27 марта 2020 года в них отдохнут почти три тысячи школьников. Для ребят организуют досуг и двухразовое питание в столовых.

- Наши программы универсальны: ребята даже в период каникул обучаются, культурно развиваются. Прием заявлений на предоставление мест в пришкольных лагерях продолжается. Пакет документов минимален, ознакомиться со списком можно в школах, где будет работать площадки. Дополнительную консультацию можно получить по телефону 8(3462)52-60-91, - рассказала главный специалист отдела организации отдыха детей департамента образования Сургутского района Оксана Колесник.

Кроме того, продолжается прием заявлений на предоставление путевок за пределами Сургутского района. В этом году ребята смогут отдохнуть в Анапе, на берегу Крыма, в Новосибирской области, Заводоуковске, Башкирии и Татарстане.

- Надеемся, что летняя оздоровительная кампания 2020 года оставит в сердцах ребятишек Сургутского района только радостные воспоминания, – отметила Оксана Колесник.

ИСТОЧНИК KP.RU