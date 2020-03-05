2020-03-05T15:23:15+03:00
Общество

Три тысячи детей отдохнут весной в пришкольных лагерях Сургутского района

Досуг и двухразовое питание прилагаются
Руслан Савинов
Поделиться:
Три тысячи детей отдохнут весной в пришкольных лагерях Сургутского района. Фото администрации муниципалитета.Три тысячи детей отдохнут весной в пришкольных лагерях Сургутского района. Фото администрации муниципалитета.
Изменить размер текста:

На базе школ Сургутского района будут работать 22 лагеря. По данным администрации муниципалитета, с 23 по 27 марта 2020 года в них отдохнут почти три тысячи школьников. Для ребят организуют досуг и двухразовое питание в столовых.

- Наши программы универсальны: ребята даже в период каникул обучаются, культурно развиваются. Прием заявлений на предоставление мест в пришкольных лагерях продолжается. Пакет документов минимален, ознакомиться со списком можно в школах, где будет работать площадки. Дополнительную консультацию можно получить по телефону 8(3462)52-60-91, - рассказала главный специалист отдела организации отдыха детей департамента образования Сургутского района Оксана Колесник.

Кроме того, продолжается прием заявлений на предоставление путевок за пределами Сургутского района. В этом году ребята смогут отдохнуть в Анапе, на берегу Крыма, в Новосибирской области, Заводоуковске, Башкирии и Татарстане.

- Надеемся, что летняя оздоровительная кампания 2020 года оставит в сердцах ребятишек Сургутского района только радостные воспоминания, – отметила Оксана Колесник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый день «Духа огня» стартовал с программы «Твое кино»
Консул Азербайджана посетит Ханты-Мансийск
Интеллектуальный турнир состоится в Нижневартовске
С бывших госслужащих Сургута взыскали два миллиона рублей, которые они ранее получили взятками
Три тысячи детей отдохнут весной в пришкольных лагерях Сургутского района
«Сургут - сердечный город»: новый проект поможет сургутянам прожить дольше
Геном ханты и манси расшифруют в Югре
Полиция Нижневартовска нашла хулигана, разгромившего кафе
Тарифы на услуги населению Югры снизились на 0,4 процента
На югорских трассах ожидается ухудшение погодных условий
Экологическая акция «Спасти и сохранить» начнется в Югре 22 мая
На трассе «Сургут – Когалым» в аварии погибли два человека
В Кондинском районе на трассе задержали мужчину с наркотиками
Югорчане добровольно перевели мошенникам более двух миллионов рублей
«Киа Рио» врезалась в «Ниссан Террано» в Сургуте
Судебные приставы ХМАО взыскали более двух миллионов рублей долгов