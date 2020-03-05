2020-03-05T15:04:22+03:00
Здоровье

«Сургут - сердечный город»: новый проект поможет сургутянам прожить дольше

«Академия здоровья» ждет участников
Руслан Савинов
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«Сургут - сердечный город»: новый проект поможет сургутянам прожить дольше. Фото депздрава ХМАО.«Сургут - сердечный город»: новый проект поможет сургутянам прожить дольше. Фото депздрава ХМАО.
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Состоялась первая лекция «Академии здоровья» - серии образовательных мероприятий, посвященных профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметили в депздраве ХМАО, в роли лекторов выступили ведущие специалисты Окружного кардиодиспансера.

- В стремлении позаботиться о здоровье горожан «Сургут-сердечный город» вышел за рамки медицинского проекта. В работу включаются неравнодушные люди, всегда открыты сотрудничеству волонтеры. Комплекс мероприятий охватывает все возрастные категории, - отметила главврач Окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.

- Здоровье человека зависит на 70% от образа жизни и наличия вредных привычек. Мало кто знает, что снижение лишнего веса у людей, страдающих гипертонической болезнью, приводит к уменьшению доз лекарственных препаратов вдвое!, - рассказала врач-кардиолог Ольга Кудрявцева.

Добавим, что «Академия здоровья» проходит каждый последний четверг месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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