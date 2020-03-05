Полиция Нижневартовска нашла хулигана, разгромившего кафе

5 Март 2020 2020-03-05T14:32:45+03:00

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В ХМАО накануне, 4 марта, случилось 56 преступлений. По данным УМВД Югры, уже раскрыто 30 нарушений закона, из них: три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, три мошенничества и 16 краж.

Так, в Нягани ранее судимый 41-летний гражданин похитил кошелек и обналичил деньги с банковских карт. Ущерб составил более 22 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Тем временем, сотрудники уголовного розыска Нижневартовска установили 32-летнего подозреваемого в хулиганстве, который ранее повредил имущество городского кафе. Злоумышленнику назначили арест.

Также известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыто три ранее произошедших преступления и выявлено более четырех тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU