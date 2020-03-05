Полиция Нижневартовска нашла хулигана, разгромившего кафе
В ХМАО накануне, 4 марта, случилось 56 преступлений. По данным УМВД Югры, уже раскрыто 30 нарушений закона, из них: три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, три мошенничества и 16 краж.
Так, в Нягани ранее судимый 41-летний гражданин похитил кошелек и обналичил деньги с банковских карт. Ущерб составил более 22 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Тем временем, сотрудники уголовного розыска Нижневартовска установили 32-летнего подозреваемого в хулиганстве, который ранее повредил имущество городского кафе. Злоумышленнику назначили арест.
Также известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыто три ранее произошедших преступления и выявлено более четырех тысяч правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU