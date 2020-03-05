Тарифы на услуги населению Югры снизились на 0,4 процента

5 Март 2020 2020-03-05T14:12:46+03:00

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На конец января 2020 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Югре увеличились в среднем на 0,2% , а по России – на 0,4%. Как отметили в Тюменьстате, повышение цен на продовольственные товары составило 0,8%, на непродовольственные товары – 0,2% .Тарифы на услуги населению снизились на 0,4%, а по России выросли на 0,2%.

- По сравнению с декабрем 2019 года подорожала плодоовощная продукция на 6,7%, крупа и бобовые на 2,2%. Отмечено снижение цен на подсолнечное масло на 3,2%, яйца - 1,6%, кондитерские изделия на 1%, - отметили специалисты.

Кроме того, незначительно увеличились тарифы на медицинские услуги - 1%. Отмечено сезонное снижение тарифов на услуги железнодорожного транспорта - 8,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU