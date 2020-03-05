На югорских трассах ожидается ухудшение погодных условий

5 Март 2020 2020-03-05T14:05:10+03:00

Изменить размер текста: A A

С 5 по 8 марта в Югре ожидаются умеренный снег, метель, изморозь и порывы ветра до 15 метров в секунду. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, ночью понижение температуры до -20 ºС, при прояснениях -24,-29 ºС, днем -12,-17 ºС, местами -18,-23 °С и ухудшение видимости на дорогах.

Специалисты просят водителей отказаться от поездок на дальние расстояния:

- Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город - проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи, - отметили в «Уралуправтодоре».

Отметим, что на федеральных трассах организуют круглосуточное патрулирование дорог для выявления водителей, нуждающихся в помощи. При необходимости пострадавшим окажут помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место.

Всю актуальную информацию о состоянии проезда и о ДТП можно узнать по круглосуточному телефону диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU