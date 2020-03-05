5 Март 2020 2020-03-05T13:41:16+03:00

Экологическая акция «Спасти и сохранить» начнется в Югре 22 мая. Фото: Руслан Савинов.

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Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» стартует 22 мая в Югре. Как отметили в пресс-службе правительства ХМАО, событие пройдет под девизом 75-летия Победы — «Нам этот мир завещано беречь!».

Главной темой XVIII акции станет «Сохранение лесов и биоразнообразия Югры». В программе 32 мероприятия, среди них: окружной фестиваль «Эколята Югры – друзья и защитники природы», VI международная выставка детского творчества «Красная книга глазами детей», окружной форум экологических объединений #ЭкоPRO, а также радиомарафон.

Добавим, что акция пройдет с 22 мая по 10 июня. На открытии в «Долине ручьев» в Ханты-Мансийске состоится экологическая ярмарка, концерт и сеанс радиосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU