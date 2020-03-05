В Кондинском районе на трассе задержали мужчину с наркотиками

5 Март 2020 2020-03-05T12:56:45+03:00

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На автодороге «Юг» сотрудники ГИБДД по оперативной информации задержали «ВАЗ», за рулем которого был 30-летний мужчина. Как уточнили в пресс-службе УМВД Югры, в автомобиле также находились два пассажира.

При досмотра у одного из пассажиров в носке полицейские обнаружили сверток с веществом. Экспертиза установила, что изъятое является метилэфедроном массой менее грамма.

Кроме того, в салоне автомобиля также был обнаружен еще один сверток с подобным веществом массой 0,1 грамма. По словам водителя, наркотиком с ним поделился его приятель.

Пассажир задержанного автомобиля ранее был судим за аналогичное преступление. К настоящему моменту возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств и незаконный сбыт наркотических средств». Максимальным наказанием может стать лишение свободы от 3 и до 8 лет соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU