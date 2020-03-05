5 Март 2020 2020-03-05T10:30:03+03:00

Югорчане добровольно перевели мошенникам более двух миллионов рублей Фото: pixabay.com

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В ХМАО за минувшие сутки, 4 марта, случилось 20 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились около двух миллионов рублей.

Чаще всего на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, покупки продажи товаров, бонусных милей в интернете.

Так, жительница Ханты-Мансийска лишилась более 70 тысяч рублей. Она пыталась купить живые цветы на сайте «Магазин растений».

Тем временем жительница Сургутского района получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя женщины оформлен кредит и предложил аннулировать онлайн-заявку. Женщина сообщила все данные, которые спрашивал неизвестный. Вскоре выяснилось, что на ее имя оформили кредит в 250 тысяч рублей в другом банке.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU