«Киа Рио» врезалась в «Ниссан Террано» в Сургуте

5 Март 2020 2020-03-05T08:55:41+03:00

В аварии пострадали несколько человек

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На территории Югры за минувшие сутки шесть человек получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции ХМАО.

Так, в 14:40 в Сургуте на перекрестке улиц Энгельса – Просвещения 50-летняя женщина за рулем «Киа Рио», по предварительным данным, при въезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустила столкновение с другим автомобилем. Она врезалась в «Ниссан Террано», за рулем которого был 55-летний мужчина.

В результате аварии водитель автомобиля «Киа Рио», а также пассажирки автомобиля «Ниссан Террано» получили телесные повреждения.

Также известно, что в Югре сотрудники госавтоинспекции задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU