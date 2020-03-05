«Киа Рио» врезалась в «Ниссан Террано» в Сургуте
На территории Югры за минувшие сутки шесть человек получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции ХМАО.
Так, в 14:40 в Сургуте на перекрестке улиц Энгельса – Просвещения 50-летняя женщина за рулем «Киа Рио», по предварительным данным, при въезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустила столкновение с другим автомобилем. Она врезалась в «Ниссан Террано», за рулем которого был 55-летний мужчина.
В результате аварии водитель автомобиля «Киа Рио», а также пассажирки автомобиля «Ниссан Террано» получили телесные повреждения.
Также известно, что в Югре сотрудники госавтоинспекции задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU