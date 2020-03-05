2020-03-05T07:22:55+03:00
Общество

Судебные приставы ХМАО взыскали более двух миллионов рублей долгов

В пользу государства отошли причитающиеся налоги
Руслан Савинов
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Судебные приставы ХМАО взыскали более двух миллионов рублей долговСудебные приставы ХМАО взыскали более двух миллионов рублей долговФото: pixabay.com
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Судебные приставы Нижневартовска и Нижневартовского района возбудили исполнительное производство в отношении предприятия «Норд Трак». По данным УФССП ХМАО, с фирмы необходимо было взыскать налогов на 2,5 миллиона рублей.

- Для осуществления мер принудительного исполнения судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы. На основании полученных ответов было выявлено движимое и недвижимое имущество, принадлежащее должнику, - сообщили приставы ХМАО.

На установленное имущество был наложен запрет на проведение регистрационных действий. Речь шла о 24 единицах спецтехники, среди них: «Toyota Hilux» и «Toyota Corolla».

Меры возымели действие - вся сумма налоговой задолженности к настоящему моменту перечислена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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