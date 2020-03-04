Массовая гонка «Мегионская лыжня – 2020» состоится в Высоком

4 Март 2020 2020-03-04T15:34:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Мегионцев приглашают принять участие в массовой лыжной гонке «Мегионская лыжня – 2020». По данным администрации города, лыжня пройдет в Высоком в спортивном комплексе «Финский» на улице Гагарина, 44.

С 09:00 до 12:00 будет проходить регистрация участников забега, заполнение карточек участника и выдача нагрудных номеров. В 10:00 - торжественное открытие соревнований. Уже в 12:00 состоится церемония награждения победителей и призеров

К участию в массовом забеге допускаются все желающие, заполнившие карточку участника установленной формы. Информацию о предварительных заявках можно уточнить по телефону: 2-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU