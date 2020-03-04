2020-03-04T15:04:24+03:00
Общество

Работу «Умного транспорта» Сургута восстановили

Однако некоторые табло до сих пор не работают
Руслан Савинов
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Работу «Умного транспорта» Сургута восстановили. Фото администрации города.Работу «Умного транспорта» Сургута восстановили. Фото администрации города.
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Сбой работы приложения «Умный транспорт» произошел из-за аварии в московском центре обработки данных. Как пояснили в администрации города, попытки восстановить работу системы за короткие сроки не удавались по причине неисправности оборудования серверов.

- Нам пообещали, что 2-3 марта все проблемы решат. Но авария оказалась более глобальной, чем предполагалось ранее, поэтому потребовалось больше времени. Сегодня, 4 марта, большая часть сервисов заработала. Электронные табло поэтапно подключат в течение суток. В перспективе мы рассматриваем возможность сотрудничества с другими операторами, – сообщил директор управления информационных технологий и связи Сургута Павел Зыков.

К настоящему момент уже заработало приложение «Умный транспорт» и функционируют некоторые электронные табло на остановках города. Сейчас идет устранение проблемы в работе интернет-сервиса «surgutbus.ru».

Отметим, что это первый крупный сбой в работе системы за последние три года. Однако автобусы и маршрутки Сургута двигались согласно установленному расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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