2020-03-04T14:43:12+03:00
Общество

Лучший в мире Дед Мороз живет в Сургуте

Анатолий Лупашко взял гран-при международного конкурса
Руслан Савинов
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Лучший в мире Дед Мороз живет в Сургуте. Фото со страницы Анатолия Лупашко "ВКонтакте".Лучший в мире Дед Мороз живет в Сургуте. Фото со страницы Анатолия Лупашко "ВКонтакте".
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На международном фестивале «Зимняя сказка», который проводился в Болгарии, актер сургутского театра «Петрушка» Анатолий Лупашко взял сразу две главные награды: гран-при фестиваля и первое место в номинации «Приз зрительских симпатий». Свои поздравления победителю адресовал градоначальник Сургута Вадим Шувалов.

- Теперь весь мир знает, что лучший Дед Мороз живет в Сургуте. Это наш земляк. Анатолий, поздравляю Вас с замечательным достижением! Пусть за этими победами следует множество других, - написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Шувалов.

- Он самый лучший Дедушка Мороз, - прокомментировала одна из пользовательниц интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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