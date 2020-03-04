Лучший в мире Дед Мороз живет в Сургуте
На международном фестивале «Зимняя сказка», который проводился в Болгарии, актер сургутского театра «Петрушка» Анатолий Лупашко взял сразу две главные награды: гран-при фестиваля и первое место в номинации «Приз зрительских симпатий». Свои поздравления победителю адресовал градоначальник Сургута Вадим Шувалов.
- Теперь весь мир знает, что лучший Дед Мороз живет в Сургуте. Это наш земляк. Анатолий, поздравляю Вас с замечательным достижением! Пусть за этими победами следует множество других, - написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Шувалов.
- Он самый лучший Дедушка Мороз, - прокомментировала одна из пользовательниц интернета.
ИСТОЧНИК KP.RU