2020-03-04T14:20:17+03:00
Общество

Вартовчане услышат «Музыку весны»

Концерт посвящен Международному женскому дню
Руслан Савинов
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Вартовчане услышат «Музыку весны»Вартовчане услышат «Музыку весны»Фото: pixabay.com
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В детской школе искусств №1 Нижневартовска состоится праздничный концерт. По данным администрации города, мероприятие посвящено Международному женскому дню и носит название «Музыка весны».

Известно, что в праздничную концертную программу вошли лучшие музыкальные произведения классиков и современников вокального, хорового и инструментального искусства. Также зрители увидят хореографические постановки в исполнении учеников и преподавателей школы.

Организаторы приглашают жителей и гостей города 6 марта в 18:00 посетить концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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