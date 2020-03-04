Вартовчане услышат «Музыку весны»
Концерт посвящен Международному женскому дню
Вартовчане услышат «Музыку весны»Фото: pixabay.com
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В детской школе искусств №1 Нижневартовска состоится праздничный концерт. По данным администрации города, мероприятие посвящено Международному женскому дню и носит название «Музыка весны».
Известно, что в праздничную концертную программу вошли лучшие музыкальные произведения классиков и современников вокального, хорового и инструментального искусства. Также зрители увидят хореографические постановки в исполнении учеников и преподавателей школы.
Организаторы приглашают жителей и гостей города 6 марта в 18:00 посетить концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU