2020-03-04T14:14:03+03:00
Происшествия

Форсаж по-сургутски: автомобиль ДПС перевернулся при погоне за нарушителями

Полицейские не пострадали
Руслан Савинов
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Форсаж по-сургутски: Патрульный автомобиль ДПС перевернулся при погоне за нарушителями. Фото скриншота видео из сообщества "ВКонтакте" "К-Информ".Форсаж по-сургутски: Патрульный автомобиль ДПС перевернулся при погоне за нарушителями. Фото скриншота видео из сообщества "ВКонтакте" "К-Информ".
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Сегодня, 4 марта, около 13:18 наряд ДПС, который преследовал нарушителя и уходил от удара с попутным транспортом налетел на снежный брустер и перевернулся. Подробности инцидента опубликовало сообщество «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

- Благо никто не пострадал. Нарушитель скрылся по улице Крылова. Увидев затор впереди, свернул во дворы Крылова 49 - Семена Билецкого 5, - сообщили источники паблика.

Также известно, что перевернувшейся машиной был служебный «Хендай Солярис». Полицейские не пострадали. Однако нарушителю удалось скрыться.

- Форсаж по-сургутски, - прокомментировал один из подписчиков.

Патруль ДПС опрокинулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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