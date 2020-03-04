Форсаж по-сургутски: автомобиль ДПС перевернулся при погоне за нарушителями
Сегодня, 4 марта, около 13:18 наряд ДПС, который преследовал нарушителя и уходил от удара с попутным транспортом налетел на снежный брустер и перевернулся. Подробности инцидента опубликовало сообщество «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».
- Благо никто не пострадал. Нарушитель скрылся по улице Крылова. Увидев затор впереди, свернул во дворы Крылова 49 - Семена Билецкого 5, - сообщили источники паблика.
Также известно, что перевернувшейся машиной был служебный «Хендай Солярис». Полицейские не пострадали. Однако нарушителю удалось скрыться.
- Форсаж по-сургутски, - прокомментировал один из подписчиков.
Патруль ДПС опрокинулся.
ИСТОЧНИК KP.RU