2020-03-04T13:44:15+03:00
Спорт

Ханты-Мансийск начал подготовку к престижному турниру по дзюдо

Соревнования планируют на 2021 - 2024 годы
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийск начал подготовку к престижному турниру по дзюдо. Фото «ЮграМегаСпорт».Ханты-Мансийск начал подготовку к престижному турниру по дзюдо. Фото «ЮграМегаСпорт».
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В Ханты-Мансийске планируют принять в ближайшие годы крупнейшие международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин «Большой шлем». Об этом сообщила пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

В турнирах подобного масштаба принимает участие около полутысячи самых лучших дзюдоистов мира. В Югре соревнования пройдут с 2021 по 2024 год.

Делегация по проверке потенциальных места проведения турнира «Большой шлем» посетила Центр развития теннисного спорта и культурно-развлекательный комплекс «Арена Югра», гостиницы для спортсменов, судей и персонала. Проверяющие обсудили условия логистики, питания, транспорта и других организационных моментов.

Добавим, что в Ханты-Мансийске ранее проходили значимые турниры по дзюдо: в 2018 году Центр развития теннисного спорта принимал этап Кубка России по дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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