2020-03-05T04:56:52+03:00
Общество

Погода в Югре 5 марта: похолодание, местами небольшой снег и метель

Температура днем не опустится ниже -12 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 5 марта: похолодание, местами небольшой снег и метель. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 5 марта: похолодание, местами небольшой снег и метель. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 5 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и метель. Ветер северо-западный 8 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, днем -7, -12 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 10-11 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -12 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер северо-западный 9-12 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.

На Руси этот день называли «Тимофей Весновей». По погоде отмечали: если день выдавался погожим, то такой же должна быть и вся весна

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Югре 5 марта: похолодание, местами небольшой снег и метель
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