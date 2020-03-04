Снежные полигоны в Сургуте изменили режим работы из-за оттепели

4 Март 2020 2020-03-04T12:57:50+03:00

К настоящему моменту начат вывоз снега с территорий школ и детских садов

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Из-за потепления в Сургуте возникли трудности с приемом снега на снежных полигонах, так как туда не могла заехать тяжелая техника. По данным администрации города, последние несколько дней работа полигонов приостановлена.

Графики вывоза снега с городских территорий откорректировали. Из-за форс-мажорных обстоятельств управляющие компании во время уборки дворов старались складировать снег так, чтобы он не перекрывал дорогу для автомобилей и пешеходов. Сегодня, 4 марта, погода наконец позволила возобновить работу полигонов.

- В настоящее время полигоны принимают 25-30% от регулярного объема вывозимого снега, когда полигоны работают в полную силу, - пояснил ситуацию замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Добавим, что сейчас в первую очередь вывозят снег с территорий школ, детсадов и других социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU