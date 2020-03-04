Cургутянам стоит приготовиться к сильному ветру и метели
В Сургуте завтра, 5 марта, ожидаются неблагоприятные погодные условия. По информации гидрометеорологического бюро, в городе будет сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, также возможна метель.
- Обходите на улице поврежденные деревья и шаткие строения. Автолюбители, будьте осторожнее на дорогах и по возможности паркуйте автомобили в гаражах либо вдали от деревьев, - порекомендовали специалисты ГО и ЧС.
В МЧС Югры отметили, что во время усиления ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна.
- Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стойте возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм и увечий, - сообщили в региональном МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU