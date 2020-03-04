Cургутянам стоит приготовиться к сильному ветру и метели

4 Март 2020 2020-03-04T12:45:33+03:00

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В Сургуте завтра, 5 марта, ожидаются неблагоприятные погодные условия. По информации гидрометеорологического бюро, в городе будет сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, также возможна метель.

- Обходите на улице поврежденные деревья и шаткие строения. Автолюбители, будьте осторожнее на дорогах и по возможности паркуйте автомобили в гаражах либо вдали от деревьев, - порекомендовали специалисты ГО и ЧС.

В МЧС Югры отметили, что во время усиления ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна.

- Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стойте возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм и увечий, - сообщили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU