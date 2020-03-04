2020-03-04T12:35:17+03:00
Общество

Снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре

Снижение достигло почти пять процентов
Руслан Савинов
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Снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в ЮгреСнизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в ЮгреФото: pixabay.com
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Заболеваемость населения Югры гриппом и ОРВИ с 24 февраля по 1 марта снизилась на 4,6%. Как отметили в Роспотребнадзоре ХМАО, показатель заболеваемости составил 78,7 случаев на десять тысяч населения.

Выше среднеокружного показателя заболеваемость отмечена в следующих муниципалитетах: Березовский, Нефтеюганский, Сургутский, Кондинский районы, в Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Радужном, Покачи и Пыть-Яхе.

Отметим, что в столице Югры заболеваемость на минувшей неделе снизилась на 22,3 %. Заболеваемость совокупного населения ниже эпидпорога на 41,2 %. По прочим возрастным группам пороги также не превышены.

- Часто и тщательно мойте руки. Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах. Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками, - такие советы дали специалисты по профилактике гриппа и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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