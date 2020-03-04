2020-03-04T12:18:50+03:00
Происшествия

За фиктивный больничный нефтеюганец ответит согласно закону

Мужчине светит полгода ареста
Руслан Савинов
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За фиктивный больничный нефтеюганец ответит согласно законуЗа фиктивный больничный нефтеюганец ответит согласно законуФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился сотрудник службы безопасности одного из предприятий города. Как сообщили в пресс-службе УМВД Югры, мужчина пояснил, что предоставленный сотрудником лист нетрудоспособности вызвал у него сомнение.

В ходе проверки и согласно заключению экспертов, документ оказался выполнен при помощи цветной струйной печати. Оттиски на документе нанесены рельефным клише.

Таким образом мужчина пытался оправдать свое отсутствие на рабочем месте и получить деньги за пребывание на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальным наказанием может стать арест до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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