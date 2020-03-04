2020-03-04T12:06:47+03:00
Общество

Губернатор ХМАО отметила успехи региона в области искусственного интеллекта

Югра может стать одной из площадок для тестирования нового проекта
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО отметила успехи региона в области искусственного интеллекта. Фото из "Инстаграма" Натаоьи Комаровой.Губернатор ХМАО отметила успехи региона в области искусственного интеллекта. Фото из "Инстаграма" Натаоьи Комаровой.
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Югорские специалисты ведут инновационные разработки в области использования технологий искусственного интеллекта. Как отметила в своем «Инстаграме» глава ХМАО Наталья Комарова, чтобы обучить ИИ, необходимо огромное количество данных.

- Чем их больше, тем быстрее он обучается. В тоже время, если работать над его применением в медицине, например, нужны персональные данные пациентов, в отношении которых законодательством ограничено их использование, - пояснила Комарова.

Она сообщила, что Министерством экономического развития РФ разработан законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Закон позволит регионам обмениваться обезличенной информацией между ведомствами для обучения искусственного интеллекта.

На встрече с Министром экономического развития России Максимом Решетниковым губернатор ХМАО предложила рассмотреть возможность введения экспериментального правового режима в Югре в области медицины, транспорта, образования и госуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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