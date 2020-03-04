Мужчина упал в бочку с бензином в Нягани
В Нягани накануне днем, 3 марта, местный житель упал в бочку с бензином. Подробности инцидента сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас - Югория».
Свидетели случившегося тотчас вызвали спасателей. Спасательный отряд Октябрьского района выехал на улицу Лазарева в Нягани.
- На месте вызова выяснилось, что помощь спасателей не потребовалась. Мужчине помогли выбраться из цистерны с горючим очевидцы происшествия, - уточнили в «Центроспас - Югория».
Спасатели напомнили, при возникновении чрезвычайной ситуации срочно звоните по единому номеру экстренных служб 112.
Также напомним, что спасатели за три минуты ликвидировали пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске.
ИСТОЧНИК KP.RU