4 Март 2020 2020-03-04T11:53:51+03:00

Мужчина упал в бочку с бензином в Нягани Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Нягани накануне днем, 3 марта, местный житель упал в бочку с бензином. Подробности инцидента сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас - Югория».

Свидетели случившегося тотчас вызвали спасателей. Спасательный отряд Октябрьского района выехал на улицу Лазарева в Нягани.

- На месте вызова выяснилось, что помощь спасателей не потребовалась. Мужчине помогли выбраться из цистерны с горючим очевидцы происшествия, - уточнили в «Центроспас - Югория».

Спасатели напомнили, при возникновении чрезвычайной ситуации срочно звоните по единому номеру экстренных служб 112.

Также напомним, что спасатели за три минуты ликвидировали пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU