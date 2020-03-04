2020-03-04T11:53:51+03:00
Происшествия

Мужчина упал в бочку с бензином в Нягани

К счастью, пострадавшему вовремя помогли
Руслан Савинов
Поделиться:
Мужчина упал в бочку с бензином в НяганиМужчина упал в бочку с бензином в НяганиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Нягани накануне днем, 3 марта, местный житель упал в бочку с бензином. Подробности инцидента сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас - Югория».

Свидетели случившегося тотчас вызвали спасателей. Спасательный отряд Октябрьского района выехал на улицу Лазарева в Нягани.

- На месте вызова выяснилось, что помощь спасателей не потребовалась. Мужчине помогли выбраться из цистерны с горючим очевидцы происшествия, - уточнили в «Центроспас - Югория».

Спасатели напомнили, при возникновении чрезвычайной ситуации срочно звоните по единому номеру экстренных служб 112.

Также напомним, что спасатели за три минуты ликвидировали пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Форсаж по-сургутски: автомобиль ДПС перевернулся при погоне за нарушителями
Ханты-Мансийск начал подготовку к престижному турниру по дзюдо
Снежные полигоны в Сургуте изменили режим работы из-за оттепели
Cургутянам стоит приготовиться к сильному ветру и метели
Снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре
За фиктивный больничный нефтеюганец ответит согласно закону
Губернатор ХМАО отметила успехи региона в области искусственного интеллекта
Мужчина упал в бочку с бензином в Нягани
В праздники югорских водителей ждет всеобщий тест на трезвость
Спортсмены Сургута стали звездами ушу
На югорских дорогах задержали четырех нетрезвых водителей
Убийца самки лося из Югорска получил наказание
«Качественно и недорого»: вместо теплой шубы вартовчанка получила испорченное настроение
Югорские заключенные показали, какие из них КВНщики
Кредитный рейтинг Югры достиг наивысшего уровня