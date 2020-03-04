2020-03-04T11:30:37+03:00
Общество

В праздники югорских водителей ждет всеобщий тест на трезвость

Мероприятие позволит снизить количество ДТП
Руслан Савинов
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В праздники югорских водителей ждет всеобщий тест на трезвость. Фото ГИБДД Югры.В праздники югорских водителей ждет всеобщий тест на трезвость. Фото ГИБДД Югры.
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На автодорогах «Нефтеюганск – левый берег реки Обь», «Подъезд к Сургуту» 9 марта 2020 года сотрудники батальона ДПС по Нефтеюганскому району проведут профилактическое мероприятие. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД ХМАО.

Водителей ждет массовая проверка по выявлению признаков опьянения. Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей.

- Выявление и своевременное исключение из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания, - так описали цели акции в ГИБДД Югры.

Напомним, что за минувшие сутки в Юре были задержаны четыре нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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