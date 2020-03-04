Спортсмены Сургута стали звездами ушу
Сургутские спортсмены завоевали призовые места на шестом Международном турнире «Московские звезды ушу 2020». Поздравления победителям разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник Сургута Вадим Шувалов.
- Представьте, как непросто было ребятам. Ведь в этом году побороться за первенство приехали тысяча спортсменов из 19 стран. Наши сургутянки вернулись домой с высокими наградами, - отметил мэр Сургута.
Сообщается, что Ульяна Тиунова привезла золотые и серебряные медали. Нонна Тихоступ заняла первое, второе и третье места. Рената Валиуллина взяла серебро, Екатерина Мальцева стала обладательницей второго и третьего места.
Также тренер Владимира Инсанов занял первое место среди ветеранов спорта.
- Всех поздравляю с великолепными результатами! И впредь желаю только побед, - написал Вадим Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU