Спортсмены Сургута стали звездами ушу

4 Март 2020 2020-03-04T11:21:13+03:00

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Сургутские спортсмены завоевали призовые места на шестом Международном турнире «Московские звезды ушу 2020». Поздравления победителям разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник Сургута Вадим Шувалов.

- Представьте, как непросто было ребятам. Ведь в этом году побороться за первенство приехали тысяча спортсменов из 19 стран. Наши сургутянки вернулись домой с высокими наградами, - отметил мэр Сургута.

Сообщается, что Ульяна Тиунова привезла золотые и серебряные медали. Нонна Тихоступ заняла первое, второе и третье места. Рената Валиуллина взяла серебро, Екатерина Мальцева стала обладательницей второго и третьего места.

Также тренер Владимира Инсанов занял первое место среди ветеранов спорта.

- Всех поздравляю с великолепными результатами! И впредь желаю только побед, - написал Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU