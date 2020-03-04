На югорских дорогах задержали четырех нетрезвых водителей

4 Март 2020 2020-03-04T10:36:51+03:00

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На территории Югры, за минувшие сутки, 3 марта, один человек погиб и три – получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в 10:30 на улице Мира в Когалыме 52-летний мужчина за рулем «Камаза» допустил наезд на пешехода. Женщина двигалась в попутном направлении справа впереди от машины. В результате аварии 47-летняя женщина от полученных повреждений скончалась.

Также известно, что сотрудники ГИБДД задержали четыре водителя за управлением транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 19 водителей привлечены к ответственности.

- Пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, не забывать об опасности так называемых дорожных ловушек и важности использования световозвращающих элементов на одежде в темноте, - напомнили автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU