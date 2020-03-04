2020-03-04T10:24:14+03:00
Происшествия

Убийца самки лося из Югорска получил наказание

Браконьер причинил ущерб на 400 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Убийца самки лося из Югорска получил наказаниеУбийца самки лося из Югорска получил наказаниеФото: pixabay.com
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Советский районный суд осудил 54-летнего жителя Югорска. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статье «Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба».

Судом установлено, что в сентябре 2019 года браконьер в лесу Советского района без разрешения на добычу копытных из охотничьего карабина убил самку лося. Этим охотник причинил вред животному миру на сумму 400 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Также ему назначили дополнительное наказание в виде лишения права осуществлять охоту сроком на два года.

Кроме того, браконьеру предъявили иск на сумму 400 тысяч рублей, который он оплатил к настоящему моменту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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