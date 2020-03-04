Убийца самки лося из Югорска получил наказание
Советский районный суд осудил 54-летнего жителя Югорска. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статье «Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба».
Судом установлено, что в сентябре 2019 года браконьер в лесу Советского района без разрешения на добычу копытных из охотничьего карабина убил самку лося. Этим охотник причинил вред животному миру на сумму 400 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Также ему назначили дополнительное наказание в виде лишения права осуществлять охоту сроком на два года.
Кроме того, браконьеру предъявили иск на сумму 400 тысяч рублей, который он оплатил к настоящему моменту.
ИСТОЧНИК KP.RU