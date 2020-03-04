«Качественно и недорого»: вместо теплой шубы вартовчанка получила испорченное настроение

4 Март 2020 2020-03-04T10:08:52+03:00

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В Югре за минувшие сутки, 3 марта, случилось 18 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более 860 тысяч рублей.

На этот раз на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста. Их обманывали под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, покупки - продажи товаров в интернете, возврата долга или помощи родственникам, попавшим в аварию.

Так, в Ханты-Мансийске несовершеннолетний хотел купить на сайте «Авито» каску для военных реконструкций. В итоге он лишился четырех тысяч рублей.

Тем временем 46-летняя вартовчанка нашла в соцсети «Одноклассники» интернет-магазин «Шубы-Дубленки качественно и не дорого». Оттуда она заказала меховые изделия на сумму более восьми тысяч рублей. После оплаты продавец перестал выходить на связь.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU