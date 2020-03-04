2020-03-04T09:52:39+03:00
Общество

Югорские заключенные показали, какие из них КВНщики

Самых веселых и находчивых назовут первого апреля
Руслан Савинов
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Югорские заключенные показали, какие из них КВНщикиЮгорские заключенные показали, какие из них КВНщикиФото: pixabay.com
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В рамках всероссийского ежегодного творческого конкурса веселых и находчивых в югорских исправительных колониях прошел региональный этап КВН. Подробности сообщила пресс-служба УФСИН ХМАО.

Конкурс проводился по четырем номинациям: визитная карточка, юмористическая миниатюра, стэндап и пародийный номер. Оценки выставляли по десятибалльной шкале. Жюри учитывало оригинальность и качество материалов, режиссерское построение выступления, артистизм исполнителей, импровизацию и музыкальное оформление.

Члены жюри сделали свой выбор. Видеозапись с конкурса направят в Москву для дальнейшего участия в конкурсе.

- Первое место присудили команде КВН из исправительной колонии № 11, второе место -осужденные женщины из ИК-15, а третье – команда ЛИУ-17, отметили в УФСИН Югры.

Результаты финального этапа конкурса объявят в преддверии 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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