2020-03-04T09:28:04+03:00
Общество

Кредитный рейтинг Югры достиг наивысшего уровня

Высокие показатели региональной экономики отразились на всех показателях
Руслан Савинов
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Кредитный рейтинг Югры достиг наивысшего уровняКредитный рейтинг Югры достиг наивысшего уровняФото: pixabay.com
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Кредитный рейтинг Югры на наивысшем уровне «ААА(RU)», прогноз «Стабильный». По данным правительства ХМАО, данный факт подтвердило аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

Отметим, что кредитный рейтинг государственных облигаций автономного округа соответствует кредитному рейтингу региона. Стабильный прогноз дает с наиболее высокой долей вероятности неизменность кредитного рейтинга Югры на ближайшие 12-18 месяцев.

Добавим, в числе ключевых факторов рейтинговой оценки: высокие показатели региональной экономики, высокий уровень ликвидности бюджета, а также низкая долговая нагрузка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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