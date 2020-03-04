4 Март 2020 2020-03-04T09:16:58+03:00

На бездомных собак в Сургуте потратят более 37 миллионов рублей Фото: pixabay.com

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Более 37 миллионов рублей потратят в Сургуте на бездомных собак. Как отметили в администрации города, эти деньги пойдут на отлов животных, стерилизацию и чипирование.

Согласно поправкам в федеральное законодательство, всех собак с улиц города обязаны обследовать и вернуть в естественную среду обитания. С начала 2020 года на улицы Сургута уже выпустили 48 чипированных собак.

Известно, что все отловленные животные поступают в пункт передержки в Белом Яру. Здесь в течение десяти дней собаки на карантине. Затем ветеринарный врач осматривает их, ставит четвероногим вакцины, стерилизует и чипирует. После этого животных тестирует кинолог. Если собака не проявляет признаков агрессии, ее около месяца держат в приюте, а затем выпускают на место обитания.

- Особенно хочу обратить внимание, что все действия работников теперь сопровождаются видеосъемкой, – сообщила замдиректора дирекции ЖКХ Наталья Данилова.

Сумма контракта на 2020 год составила более 37 миллионов рублей: это почти в пять раз больше, чем в предыдущие годы. Отметим, что повышение тарифов связано с расширением полномочий исполнителя.

- Новая мера позволит взять под контроль ситуацию с бездомными животными и сократить количество брошенных собак, – добавил владелец приюта Константин Давлетов.

Добавим, что на сегодняшний день в вольерах находится более трехсот животных. В ближайшее время половину из них вернут на прежнее место обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU