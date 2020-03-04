2020-03-04T09:14:57+03:00
Происшествия

Ради сумки из-под детской коляски и продуктов питания пара югорчан пошли на кражу

Оба подозреваемых под подпиской о невыезде
Руслан Савинов
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Ради сумки из-под детской коляски и продуктов питания пара югорчан пошли на кражу. Фото: Руслан Савинов.Ради сумки из-под детской коляски и продуктов питания пара югорчан пошли на кражу. Фото: Руслан Савинов.
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В ХМАО за минувшие сутки, 3 марта, случилось 55 преступлений. По данным УМВД ХМАО из них уже раскрыто 35: два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничество и восемь краж.

Так, 55-летний подозреваемый вартовчанин у подъезда жилого дома похитил сумку из-под детский коляски. Этим он причинил потерпевшей ущерб в более чем три тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник под подпиской о невыезде.

Тем временем 27-летний сургутянин в одном из магазинов на улице Университетская похитил продукты питания. Сумма ущерба – около трех тысяч рублей. Отмечается, что ранее подозреваемый неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело. Мужчина под подпиской о невыезде.

Также известно, что в Югре накануне раскрыли пять ранее произошедших преступлений и выявили более пяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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