4 Март 2020 2020-03-04T08:35:39+03:00

Возникли перебои в работе табло и портала «Умный транспорт» в Сургуте Фото: pixabay.com

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Электронные табло на остановках транспорта и сургутский портал surgutbus.ru не работают. Жалобы от сургутян начали поступать на портал «Твой Сургут».

Причина в том, что «Умный транспорт» арендует оборудование сервера в Москве. Сбои произошли из-за технической аварии в московском центре обработки данных.

- Сервис по отслеживанию движения пассажирского транспорта переносят на резервную площадку. К утру ресурс планируют запустить, - заявил замдиректора по вопросам проектирования, разработки, модернизации и сопровождения информационных систем, программного обеспечения «УИТС Сургута» Евгений Филиппов.

Напомним, что портал «Твой Сургут» создан для оперативного реагирования на проблемы и конструктивного диалога между жителями Сургута и органами местного самоуправления. Портал предоставляет возможность оперативно оповещать власти о возникающих проблемах.

ИСТОЧНИК KP.RU