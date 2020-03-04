Возникли перебои в работе табло и портала «Умный транспорт» в Сургуте
Электронные табло на остановках транспорта и сургутский портал surgutbus.ru не работают. Жалобы от сургутян начали поступать на портал «Твой Сургут».
Причина в том, что «Умный транспорт» арендует оборудование сервера в Москве. Сбои произошли из-за технической аварии в московском центре обработки данных.
- Сервис по отслеживанию движения пассажирского транспорта переносят на резервную площадку. К утру ресурс планируют запустить, - заявил замдиректора по вопросам проектирования, разработки, модернизации и сопровождения информационных систем, программного обеспечения «УИТС Сургута» Евгений Филиппов.
Напомним, что портал «Твой Сургут» создан для оперативного реагирования на проблемы и конструктивного диалога между жителями Сургута и органами местного самоуправления. Портал предоставляет возможность оперативно оповещать власти о возникающих проблемах.
ИСТОЧНИК KP.RU