Аэропорт Сургута подарит отличникам авиаперелет

4 Март 2020 2020-03-04T08:27:14+03:00

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Тематический урок для школьников Сургута «Оружие победы» провели работники аэропорта в рамках проекта «75 пятерок ко дню Великой Победы». Подробности стали известны от пресс-службы воздушной гавани Сургута.

Отмечается, что урок прошел для учащихся 9-11 классов подшефной для аэропорта школы № 22. После урока в школьном музее «Крылья над Сибирью» состоялась передача школе авиационных экспонатов от различных подразделений аэропорта для пополнения коллекции.

Напомним, проект «75 пятерок ко дню Великой Победы» аэропорт Сургута проводит среди учащихся школы № 22. Вскоре будут определены победители среди двух номинаций: «Суперотличник» - ученик, который первый из всей школы заработал 75 пятерок за время реализации проекта и «Суперкласс» - класс, который набрал наибольшее количество пятерок за время реализации проекта.

Вручение призов победителям пройдет в честь 75-ой годовщины Великой Победы. Таким образом, школьников мотивируют на получение пятерок.

ИСТОЧНИК KP.RU