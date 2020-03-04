Парк в 20«А» микрорайоне Сургута благоустроят в первую очередь

4 Март 2020 2020-03-04T08:04:45+03:00

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Стали известны итоги голосования за благоустройство общественных территорий Сургута в 2021 году. По информации от пресс-службы администрации города, большее число голосов набрал парк в 20 «А» микрорайоне. К реконструкции объекта приступят в первую очередь.

Отметим, что площадь земельного участка, где растут сосны и березы, в 20 «А» микрорайоне около 40 тысяч квадратных метров. С западной стороны расположена улица Университетская, с восточной – 30 лет Победы.

Теперь там обустроят пешеходные дорожки, аллею, места отдыха, малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, а также освещение. Жители близлежащих домов определят, что еще должно появиться в парке. С учетом их мнения сформируют проектно-сметную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU