2020-03-04T07:52:56+03:00
Происшествия

Огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске

Трех минут хватило, чтобы погасить открытое горение
Руслан Савинов
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Огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске. Фото МЧС ХМАО.Огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске. Фото МЧС ХМАО.
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Сообщение о возгорании в жилом доме в Ханты-Мансийске спасатели получили накануне, 3 марта, в 21:23. Подробности сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

Известно, что первые пожарные расчеты прибыли через два минуты. К моменту прибытия происходило горение электрического щитка снаружи дома.

- В 21:42 пожар был локализован. В 21:45 ликвидировано открытое горение. В ходе тушения пожара из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, - подчеркнули в МЧС Югры.

Для ликвидации горения привлекалось двенадцать специалистов и пять единиц техники. Точная причина возгорания устанавливается органами дознания.

Спасатели напомнили: всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Избегайте курения в постели. Именно по этой причине часто происходят пожары и гибнут люди.

- Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера, - подчеркнули специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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