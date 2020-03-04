2020-03-04T07:15:44+03:00
Общество

Сургут признали лучшим в привлечении бизнеса к обсуждению новых правил

Предприниматели активно вносят замечания или предложения в законы
Руслан Савинов
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Сургут признали лучшим в привлечении бизнеса к обсуждению новых правилСургут признали лучшим в привлечении бизнеса к обсуждению новых правилФото: pixabay.com
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Сургут занял первое место в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия за 2019 год в ХМАО. По информации администрации города, речь идет о вовлечении бизнес-сообщества в обсуждение новых норм, касающихся инвестиционной или предпринимательской деятельности.

Напомним, что бизнесмены Сургута могут знакомиться с новыми правилами еще на стадии проекта и при необходимости вносить замечания или предложения. В городе такую форму обратной связи с предпринимателями внедрили еще в 2015 году на отдельном портале.

За последние два года предприниматели внесли почти двести замечаний и предложений. Большинство из них приняли и учли в документах.

- Оценка регулирующего воздействия является действенным механизмом в создании благоприятного инвестиционного климата в городе и в развитии бизнеса, – отметила начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Сургута Светлана Петрик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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