Железные дороги Югры ждут обновления в 2020 году

4 Март 2020 2020-03-04T07:54:59+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с генеральным директором «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Об итогах встречи стало известно от пресс-службы правительства региона.

Стороны обсудили вопросы повышения качества обслуживания населения ХМАО.

- В повестке был ряд вопросов, в том числе обновление вагонов на пригородных маршрутах, а также, по предложению жителей Урая, Кондинского района, на маршруте «Устье-Аха – Екатеринбург» В текущем году до конца марта будет введен в эксплуатацию новый пассажирский павильон вокзального комплекса в Когалыме, начата реконструкция вокзала в Сургуте, завершено проектирование вокзала в Пыть-Яхе. Большой объем работы будет выполнен РЖД на вокзалах по обеспечению антитеррористической защищенности, – написала в «Инстаграме» Наталья Комарова.

Напомним, что в рамках соглашения между правительством Югры и «РЖД» в 2019 году была организована работа по поэтапному обновлению железнодорожного пригородного подвижного состава для курсирования на пригородных маршрутах автономного округа.

Известно, что в 2020 году запланировано приобретение еще 18 единиц подвижного состава различной комплектности для региона.

Также 27-31 марта ожидается открытие пассажирского павильона в Когалыме вместимостью сто человек.

ИСТОЧНИК KP.RU