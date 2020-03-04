Погода в Югре 4 марта: небольшой мокрый снег

4 Март 2020 2020-03-04T05:17:52+03:00

Температура днем не опустится ниже -2 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 4 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой мокрый снег, местами метель. Ветер западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +3, -2 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Сургуте станет ясно и пройдет небольшой снег. Ветер западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и снег. Ветер западный 4-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -2, -4 градуса.

На Руси этот день называли «День Катыша». По погоде отмечали: в этот день в последний раз катались с горок.

ИСТОЧНИК KP.RU