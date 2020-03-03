Счета югорской старушки обчистили мошенники

3 Март 2020 2020-03-03T16:15:37+03:00

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Обмануть 68-летнюю жительницу города Советский мошенникам не составило труда. Все данные старушка назвала по телефону.

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что в дежурную часть города Советский по факту хищения денег с банковского счета обратилась 68-летняя местная жительница. Она рассказала, что в конце февраля ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности одного из банков, завладел реквизитами карты, после чего, со счета заявительницы были списаны более 19 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

В ведомстве также добавили, что на территории Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целом не прекращается рост числа краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, а также мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU